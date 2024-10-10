Кубанец обчистил стройку в Сочи на 3 млн рублей

В Краснодарском крае мужчина украл со стройки частного дома стройматериалы на 3 млн рублей, он несколько дней вывозил похищенное с участка. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в Лазаревском районе Сочи, 27-летний житель Кропоткина заметил, что в поселке длительное время стоит заброшенным недостроенный частный дом.

Несколько дней злоумышленник вывозил с территории стройки алюминиевый профиль и демонтировал окна, а в ночное время вывозил украденное с участка. Похищенное мужчина сдал на металлолом, но деньги потратить не успел, так как вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска. В отношении вора возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее бухгалтер пиццерии похитила 17 млн рублей, повышая себе зарплату в течение двух лет.