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В Перми курсанта военного института отправили под арест после конфликта с сослуживцем

Курсанта Пермского военного института арестовали из-за нападения на сослуживца

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Shutterstock

Курсанта Пермского военного института войск национальной гвардии отправили под арест из-за конфликта с сослуживцем. Об этом сообщили в Пермском гарнизонном военном суде.

В июле курсант К. ударил рядового М. кулаком по лицу из-за личной неприязни. Инцидент произошел на территории военного института, после чего в отношении К. было возбуждено дело, которое 1 октября рассмотрел гарнизонный военный суд.

Выступая перед личным составом института, подсудимый заявил, что нанес удар пострадавшему, не сумев совладать с эмоциями от его высказывания. Курсант отметил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном.

В итоге молодого человека признали виновным в совершении дисциплинарного проступка. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 25 суток, отбывать его он будет в условиях изоляции на гауптвахте.

Ранее пьяная девушка-подросток напала на курсанта из-за того, что ей не понравилась его форма.

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