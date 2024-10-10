Женщина вызвала такси, чтобы водитель убрал паука из ее дома

Британка так сильно испугалась паука в своем доме, что вызвала такси и попросила водителя убрать его, пишет Daily Star.

Жительница Ньюкасла, 28-летняя Зои Ребекка, увидела паука в своем доме и сильно испугалась. Сначала она попросила помощи у друзей, чтобы те прогнали его из дома, но когда никто из приятелей не смог приехать, британка вызвала такси.

Прибыв по адресу, водитель был удивлен истинной причиной вызова, но согласился помочь и справился с пауком, получив за это чаевые.

«Я объяснила водителю, что мне не нужна поездка, а лишь помощь с пауком. Он сначала подумал, что я шучу, но когда увидел, что я серьезна, согласился помочь», — вспоминает Зои.

Женщина отметила, что боится пауков с детства и ничего не может с этим поделать. Она добавила, что в детстве ее семья страдала от нашествия пауков в доме.

«Люди, которые могут избавлять от пауков, должны быть защищены и ценимы в нашем обществе», — шутит Ребекка.

Ранее ученые расшифровали один из сильнейших паучьих ядов в мире.