Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юноша из Марокко изнасиловал девушку в петербургском отеле

В Петербурге гражданина Марокко заподозрили в изнасиловании девушки в отеле

close
Depositphotos

В Петербурге 21-летнего гражданина Марокко заподозрили в изнасиловании 19-летней россиянки. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

По информации издания, инцидент произошел в Выборгском районе. Жительница Ленобласти обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которое произошло в номере одного из отелей. По ее словам, малознакомый мужчина надругался над ней.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали юношу из Марокко. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве подозреваемого в групповом изнасиловании поймали спустя 20 лет. По версии следствия, в 2004 году вместе с двумя знакомыми россиянин, угрожая двум девушкам, заставил их пойти вместе с ними в квартиру дома.

Ранее мужчина зашел в квартиру с открытой дверью и надругался над 11-летним ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами