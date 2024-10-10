Юноша из Марокко изнасиловал девушку в петербургском отеле

В Петербурге 21-летнего гражданина Марокко заподозрили в изнасиловании 19-летней россиянки. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

По информации издания, инцидент произошел в Выборгском районе. Жительница Ленобласти обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которое произошло в номере одного из отелей. По ее словам, малознакомый мужчина надругался над ней.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали юношу из Марокко. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве подозреваемого в групповом изнасиловании поймали спустя 20 лет. По версии следствия, в 2004 году вместе с двумя знакомыми россиянин, угрожая двум девушкам, заставил их пойти вместе с ними в квартиру дома.

Ранее мужчина зашел в квартиру с открытой дверью и надругался над 11-летним ребенком.