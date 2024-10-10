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Пенсионерка из Казани лишилась квартиры, позволив мошенникам себя запугать

В Казани пенсионерка ответила на звонок мошенников и лишилась квартиры

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Depositphotos

В Казани 77-летняя местная жительница осталась без квартиры и денег, позволив мошенникам себя запугать. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилой женщине поступил звонок из мессенджера. Неизвестный сообщил ей о том, что с ее счетов якобы похищены деньги. После этого ей по видеосвязи позвонил другой аферист, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что на ее квартиру посягают злоумышленники.

Пенсионерка поверила мошенникам и последовала всем их дальнейшим инструкциям — она продала свое жилище и отдала вырученные за него средства курьеру аферистов. Она также перевела злоумышленникам 300 тысяч рублей и $500.

Через несколько дней пенсионерка рассказала об инциденте племяннице, которая рассказала пожилой женщине, что это были мошенники. Общий ущерб от действий аферистов составил около 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская школьница перевела деньги с телефона отца мошенникам.

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