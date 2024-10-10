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В Орле домашний кот напал на пенсионерку и прокусил ей вену

В Орле кот прокусил пенсионерке вену на ноге

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pexels.com

В Орле медики оказали помощь пожилой женщине, на которую напал ее кот, животное прокусило женщине вену. Об этом сообщает портал «Орелtimes».

Бригада скорой помощи приехала на вызов к пенсионерке с повышенным давлением, но оказывать помощь пришлось ее соседке. На пожилую женщину напал домашний кот, родственники в панике привели орловчанку к машине скорой помощи.

Фельдшер, осматривавший пациентку, заметил, что женщина быстро теряет кровь и бледнеет. Оказалось, что кот прокусил ей варикозную вену на ноге. Пострадавшей обработали рану и доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько часов женщину отпустили домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что беременная жительница Челябинска и ее пятилетняя дочь подверглись нападению домашнего кота. Агрессивное животное разодрало матери руку и искусало ухо ребенку. Семья обратилась за помощью в травмпункт

Ранее отец и сын заразились бешенством после укуса домашнего кота.

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