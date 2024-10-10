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В Курске сообщили о проверках из-за запаха гари

Правительство Курской области: гарью пахнет не от производственных площадок

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Запах гари, на который пожаловались жители Курска и его окрестностей, исходит не с территорий производственных площадок предприятий или очистных сооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Сегодня ранним утром проведено обследование территорий, прилегающих к производственным площадкам предприятий и очистных сооружений», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что ни химических, ни запахов гари на этих участках не зафиксировали, поиск источников продолжается. Информацию об инциденте передали в прокуратуру Курской области и Роспотребнадзор для рассмотрения и принятия мер в рамках возложенных полномочий.

Накануне в Telegram-каналах распространялась информация, что на Курск опустился густой смог, жители почувствовали сильный запах гари.

В Китае мальчик два года жаловался на неприятный запах, пока врачи не обнаружили в его носу застрявший шуруп.

Ранее мать смогла определить болезнь сына по запаху.

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