Пожизненный срок осужденного за покушение на Прилепина обжалован

Адвокат Александра Пермякова, который получил пожизненное заключение по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Александру Пермякову», — отметила представитель пресс-службы.

В конце сентября обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Он признал вину почти по всем предъявленным ему пунктам обвинения, но это не смягчило суровость приговора. Первые пять лет Александр Пермяков проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима. Сам Прилепин приговор не комментировал, но попросил больше не называть его писателем.

В начале октября стало известно, что приговоренный к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков не может быть направлен в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее была установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.