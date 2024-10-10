В Роскомнадзоре раскрыли планы по поводу игровой платформы Steam

Роскомнадзор в настоящее время не планирует ограничивать доступ к игровой платформе Steam. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется», — сказали в РКН.

Там отметили, что ведомство находило на сайте противоправный контент и вносило ссылки на эти материалы в Единый реестр запрещенной информации.

По словам представителя Роскомнадзора, компания удалила около 250 материалов по запросу РКН. Сейчас ожидается удаление еще 10 интернет-страниц, содержащих противоправный контент.

8 октября Роскомнадзор официально заблокировал мессенджер Discord в России из-за нарушения законодательства РФ. Блокировка, как сообщается, направлена на обеспечение безопасности российских пользователей. Провайдеры связи в России начали выполнять указание РКН и ввели блокировку на доступ к ресурсам платформы Discord.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о разблокировке Discord.