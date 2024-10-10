Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о разблокировке Discord

Роскомнадзор опроверг информацию о разблокировке Discord в России

close
Primakov/Shutterstock/FOTODOM

Роскомнадзор опроверг информацию о снятии ограничений с мессенджера Discord в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию», — сказано в заявлении.

8 октября пользователи из России начали сообщать о проблемах с доступом к платформе, включая невозможность входа в приложение, отсутствие возможности подключения к серверам, а также невидимость сообщений и каналов. Позже выяснилось, что Роскомнадзор официально заблокировал Discord в России из-за нарушения законодательства страны. Блокировка, как сообщается, направлена на обеспечение безопасности российских пользователей. Провайдеры связи в России начали выполнять указание РКН и ввели блокировку на доступ к ресурсам платформы Discord. Компания прокомментировала блокировку в России.

Ранее Хинштейн объяснил, как Discord может возобновить работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами