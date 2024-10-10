Роскомнадзор прокомментировал сообщения о разблокировке Discord

Роскомнадзор опроверг информацию о снятии ограничений с мессенджера Discord в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию», — сказано в заявлении.

8 октября пользователи из России начали сообщать о проблемах с доступом к платформе, включая невозможность входа в приложение, отсутствие возможности подключения к серверам, а также невидимость сообщений и каналов. Позже выяснилось, что Роскомнадзор официально заблокировал Discord в России из-за нарушения законодательства страны. Блокировка, как сообщается, направлена на обеспечение безопасности российских пользователей. Провайдеры связи в России начали выполнять указание РКН и ввели блокировку на доступ к ресурсам платформы Discord. Компания прокомментировала блокировку в России.

Ранее Хинштейн объяснил, как Discord может возобновить работу.