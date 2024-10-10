Суд признал законным продление ареста бывшего замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря в отношении бизнесмена Сергея Бородина и бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.

7 октября стало известно, что Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.

В этом уголовном деле также участвуют бизнесмен Сергей Бородин, который является соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что Иванов скрывал имущество через подставных лиц.