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Туляка избили битой на улице из-за замечания о сработавшей сигнализации автомобиля

В Туле мужчину избили битой на улице из-за замечания о сработавшей сигнализации

В Туле мужчину избили битой из-за того, что он сделал замечание о сработавшей сигнализации автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в темное время суток на улице Седова. По словам проживающих там людей, между мужчинами произошел конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим по поводу сработавшей сигнализации автомобиля.

Словесная перепалка переросла в драку, и двое мужчин начали толкать и избивать третьего с помощью дубины. В результате он упал на землю и перестал шевелиться, после этого один из агрессоров еще раз ударил его.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Подмосковье подростки избили и обстреляли пьяного мужчину, пристававшего к их подруге. Местный житель подошел к девушке, сидевшей на лавочке, и стал ее домогаться.

Ранее в Угличе подросток попал в больницу с десятками переломов после жестокого избиения.

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