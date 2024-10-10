В Москве подросток перестал говорить из-за осложнений после простуды

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) оказали помощь подростку, который лишился способности говорить из-за осложнений лор-заболевания. Об этом сообщает минздрав Московской области.

16-летний юноша был доставлен в больницу с сильной головной болью и потерей речи. У него было диагностировано гнойное воспаление оболочек мозга из-за осложнения лор-заболевания.

«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой выполнили резекционную трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. Обе процедуры довольно серьезные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни», — рассказала врач-нейрохирург Ольга Докучаева.

Операция прошла успешно, у молодого человека начала восстанавливаться речь. Подросток еще некоторое время находился под наблюдениям медиков и был выписан на амбулаторное лечение. Медики дают положительные прогнозы на полное восстановление речи у пациента.

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