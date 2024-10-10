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Андрей Воробьев представил Мишустину крупные проекты АПК Подмосковья

Андрей Воробьев: Подмосковье занимает 5-е место в России по экспортному потенциалу

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Пресс-служба губернатора Московской области

Доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте Подмосковья всего 5%, но при этом регион занимает 5-е место в России по экспортному потенциалу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, представляя премьер-министру Михаилу Мишустину стенд «Подмосковье – пространство возможностей» на 26-й промышленной выставке «Золотая осень».

«На выставке мы постарались представить наши новые проекты, которые реализуются в генетике, семеноводстве», — отметил Воробьев.

Он рассказал, что «Мираторг» запустил первую в России лабораторию геномной селекции, благодаря которой с использованием биочипов удается отобрать животных с лучшими показателями.

Также, по словам Воробьева, «Эко-культура» строит в Воскресенском округе первый селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томата.

Воробьев добавил, что в регионе развивается и семеноводство. Компания «Лукаморе» производит 20% луча-севка в России, а «Валмикс» производит более 10% качественных семян картофеля.

«Мы понимаем сейчас всю сложность ситуации, и каждая программа Минсельхоза Российской Федерации по семеноводству и генетике имеет для наших фермеров и ученых определяющее значение», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что правительство региона будет поддерживать каждую программу Минсельхоза.

На стенде «Подмосковье – пространство возможностей» представлены 13 крупных инвестпроектов, которые реализуются в регионе, а их суммарный объем — почти 50 млрд рублей.

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