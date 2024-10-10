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Синоптик рассказала, каких регионов России может достичь ураган «Милтон»

Синоптик Позднякова: ураган «Милтон» может добраться до Мурманской области

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Роскосмос

Ураган «Милтон», обрушившийся на США, вышел в Атлантический океан и начал постепенно замедляться, однако остается риск, что его отголоски доберутся до России. Об этом в беседе с kp.ru сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее мнению, циклон может стать так называемым «атлантическим трансформером».

«Отголоски урагана могут почувствовать и на севере Скандинавии, и на севере России — в Мурманской области. Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — сказала Позднякова.

При этом она заверила, что «Милтон», придя в Россию, может лишь принести усиление ветра и осадки. Но это уже не «ураганная мощь», заключила специалист.

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду на этой неделе. Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. Местные власти сообщили о нескольких пострадавших.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории.

Ранее политолог заявил, что ураган «Милтон» лишит Камалу Харрис президентства в США.

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