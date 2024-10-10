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Стало известно точное место крушения Як-130

РЕН ТВ: Як-130 упал в трех километрах от населенного пункта Троицкое

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Петр Бутовски

Место падения самолета Як-130, который рухнул в Калмыкии, обнаружили экстренные службы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, судно упало в трех километрах от населенного пункта Троицкое.

10 октября стало известно, что в Калмыкии разбился самолет Як-130 во время учебно-тренировочного полета. Отмечается, что члены экипажа успели покинуть судно и сейчас находятся в госпитале. Создана государственная комиссия которая разберется в причинах аварии. Причиной крушения, предварительно, стал отказ авиационной техники.

Изначально Telegram-канал «Волгоград №1» сообщал, что воздушное судно потерпело крушение в Волгоградской области, но позже стало известно, что происшествие произошло в Калмыкии.

25 сентября в Тамбовской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку. Росавиация занялась этим инцидентом.

Ранее в ПАО «Яковлев» рассказали о модернизации учебно-боевого Як-130М.

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