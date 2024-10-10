Компания мигрантов избила местных жителей в подмосковном сквере

В Подмосковье полицейские задержали мигрантов, которые избили местных жителей в сквере. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным официального представителя МВД РФ, инцидент произошел в Подольске в сквере «Героям Отечественной войны 1812 года». Между компаниями мигрантов и местных жителей произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате иностранцы избили несколько человек и причинили им телесные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются, информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого в Подмосковье подростки избили и обстреляли пьяного мужчину, пристававшего к их подруге. Местный житель подошел к девушке, сидевшей на лавочке, и стал ее домогаться.

Ранее в Угличе подросток попал в больницу с десятками переломов после жестокого избиения.