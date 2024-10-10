Подросток, выстреливший в девочку в школе Нового Уренгоя, уже приносил туда пистолет

Подросток из Нового Уренгоя, выстреливший в одноклассницу, уже приносил оружие в школу. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, стрельбу из пневматического пистолета в школе №17 открыл Гирхан С. При этом свидетели утверждают, что юноша пришел на уроки с оружием не в первый раз.

Он якобы уже демонстрировал пистолет одноклассникам на прошлой неделе, когда в школе был день самоуправления. Те попросили доказать, что пистолет заряжен, и Гирхан предпочел выстрелить несколько раз в потолок.

Хотя родители пострадавшей во время стрельбы девочки претензий к школьнику не имеют, он сейчас находится на допросе.

Информация о произошедшей в одной из школ Нового Уренгоя стрельбе появилась в Telegram-каналах сегодня днем. Сообщалось, что мальчик недавно купил пневматический пистолет в интернете и взял его в школу. В какой-то момент он случайно нажал на курок, и пуля попала в пол, но отскочила и нанесла незначительную травму его однокласснице. Медики осмотрели ее и отпустили домой.

Каким образом школьник сумел пронести оружие в учебное заведение, неизвестно. В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета и прокуратуры.

Ранее на Урале 12-летний мальчик выстрелил в живот школьнице.