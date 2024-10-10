Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток, выстреливший в девочку в школе Нового Уренгоя, уже приносил туда пистолет

Стрелявший в одноклассницу мальчик из Нового Уренгоя уже приносил в школу оружие

close
Depositphotos

Подросток из Нового Уренгоя, выстреливший в одноклассницу, уже приносил оружие в школу. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, стрельбу из пневматического пистолета в школе №17 открыл Гирхан С. При этом свидетели утверждают, что юноша пришел на уроки с оружием не в первый раз.

Он якобы уже демонстрировал пистолет одноклассникам на прошлой неделе, когда в школе был день самоуправления. Те попросили доказать, что пистолет заряжен, и Гирхан предпочел выстрелить несколько раз в потолок.

Хотя родители пострадавшей во время стрельбы девочки претензий к школьнику не имеют, он сейчас находится на допросе.

Информация о произошедшей в одной из школ Нового Уренгоя стрельбе появилась в Telegram-каналах сегодня днем. Сообщалось, что мальчик недавно купил пневматический пистолет в интернете и взял его в школу. В какой-то момент он случайно нажал на курок, и пуля попала в пол, но отскочила и нанесла незначительную травму его однокласснице. Медики осмотрели ее и отпустили домой.

Каким образом школьник сумел пронести оружие в учебное заведение, неизвестно. В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета и прокуратуры.

Ранее на Урале 12-летний мальчик выстрелил в живот школьнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами