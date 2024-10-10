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Программу развития сельских территорий назвали одним из приоритетов «Единой России»

Владимир Якушев: в селах необходимо создать комфортные условия для жизни и работы

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» каждый год является одним из приоритетов «Единой России» при рассмотрении федерального бюджета, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что в 2023 году по инициативе партии финансирование программы было увеличено на 26 млрд рублей.

«Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий», — сказал он.

Якушев отметил, что также в рамках программы партии создаются и модернизируются социальные объекты.

«Что нужно сегодня для развития села? Комфортные условия для жизни и работы. Наша задача – создать на селе эти условия. Поэтому по народной программе партии строятся и капитально ремонтируются больницы, дома культуры, школы», — сказал он.

Всего в 2023 году по программе в селах было построено и отремонтировано 271 домов культуры, а по итогам 2024 года планируется отремонтировать еще 346 объектов.

Якушев напомнил, что в рамках развития инициативного бюджетирования по итогам 2023 года было подано более 30 тыс. проектов от местных жителей.

«Особое внимание уделяем реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов.
Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа «Земский работник культуры», — сказал он.

Якушев добавил, что по инициативе партии также расширена доступность лекарств на селе, населенные пункты обеспечиваются связью, а также развивается сельский туризм.

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