Программу развития сельских территорий назвали одним из приоритетов «Единой России»

Финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» каждый год является одним из приоритетов «Единой России» при рассмотрении федерального бюджета, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что в 2023 году по инициативе партии финансирование программы было увеличено на 26 млрд рублей.

«Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий», — сказал он.

Якушев отметил, что также в рамках программы партии создаются и модернизируются социальные объекты.

«Что нужно сегодня для развития села? Комфортные условия для жизни и работы. Наша задача – создать на селе эти условия. Поэтому по народной программе партии строятся и капитально ремонтируются больницы, дома культуры, школы», — сказал он.

Всего в 2023 году по программе в селах было построено и отремонтировано 271 домов культуры, а по итогам 2024 года планируется отремонтировать еще 346 объектов.

Якушев напомнил, что в рамках развития инициативного бюджетирования по итогам 2023 года было подано более 30 тыс. проектов от местных жителей.

«Особое внимание уделяем реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов.

Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа «Земский работник культуры», — сказал он.

Якушев добавил, что по инициативе партии также расширена доступность лекарств на селе, населенные пункты обеспечиваются связью, а также развивается сельский туризм.