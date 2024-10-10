Названы сроки восстановления водоснабжения в Феодосии, где горит нефтебаза

Водоснабжение в городе Феодосии в Республике Крым, где четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе, планируют восстановить в течение 12 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного унитарного предприятия «Вода Крыма».

«Уважаемые жители поселка городского типа Приморский, сел Береговое и Ближние Камыши! Начато поэтапное наполнение магистрального водопровода Ближние Камыши — Береговое — Приморский и РЧВ (резервуаров чистой воды. — «Газета.Ru») для подачи воды», — говорится в заявлении.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии зафиксировали утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, а также в город выехал заместитель председателя правительства региона Игорь Михайличенко.

Позже в пресс-службе «Воды Крыма» предупредили, что на фоне ЧП в населенном пункте могут начаться перебои с водоснабжением.

К утру 8 октября площадь пожара на инфраструктурном объекте увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров. В тот момент на нефтебазе горели три резервуара с топливом.

Из-за возгорания власти приняли решение эвакуировать граждан, проживающих недалеко от места ЧП. По состоянию на 9 октября, свои дома покинули 1 129 человек. Из них 129 жителей остались в пунктах временного размещения, а остальные — переехали к родственникам и знакомым.

Ранее врач предупредил об опасности горения нефтепродуктов для здоровья.