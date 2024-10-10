Диетолог оценила, может ли пиво положительно влиять на микрофлору кишечника

Ежедневное употребление 300 мл пива действительно может улучшить микрофлору кишечника, потому что в этом ферментированном напитке содержатся вещества, которые улучшают рост полезных бактерий, в том числе полифинолы и фенольная кислота. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо, комментируя исследование португальских ученых.

«Понятно, что любой ферментированный продукт, не только пиво, может улучшить микробиоту кишечника, увеличить рост содружественных бактерий — лакто и бифидобактерий, и в целом это закономерно», — отметила эксперт.

Однако она подчеркнула, что в исследовании нет данных о том, что произойдет, если испытуемые увеличат ежедневную дозу потребления пива. Кроме того, ученые не изучили то, как систематическое употребление этого продукта повлияет на грибковую флору. Барредо добавила, что этот напиток может хорошо влиять на микробиоту, однако, оказывать негативное воздействие на другие метаболические показатели в организме.

Ученые из Оксфордского университета до этого установили, что регулярное злоупотребление пивом может представлять больший риск для здоровья, чем крепкие напитки в умеренных количествах.

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