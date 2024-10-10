Хакеры атаковали сайты РИА Новости и Sputnik

Хакеры устроили массированную атаку на сайты РИА Новости и Sputnik, а также другие ресурсы медиагруппы «Россия сегодня». Службы безопасности и IT отразили ее, пишет РИА Новости.

По данным технических служб медиагруппы, атака началась около 11 часов утра. Она велась с IP-адресов, зарегистрированных в странах Азии и Латинской Америки.

«Число ботов превысило 1 миллион адресов. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов», — сообщили в техслужбах.

20 июня неизвестные совершили DDoS-атаки на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир». Тогда ущерб системе был нанесен небольшой, а Система быстрых платежей продолжала работать в обычном режиме.

В третьем квартале 2024 года количество DDoS-атак, зафиксированных в России, выросло на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом во втором квартале рост составил 76% год к году. Данные указывают на то, что DDoS-атаки в России снова набирают обороты. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании StormWall.

Ранее сообщалось, что хакеры научились красть деньги при помощи QR-кодов на улице.