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Девушка уехала в Казань в колледж и нашлась через 9 дней на трассе под Челябинском

На трассе под Челябинском нашли пропавшую около 10 дней назад девушку

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Shutterstock/Malbert

Под Челябинском волонтеры нашли девушку, которая пропала около десяти дней назад. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

Девушка пропала 1 октября. Подросток проживал в Сармановском районе Татарстана, но решил поступить в колледж в Казани. В день исчезновения 16-летняя школьница отправилась в столицу региона, но пропала. Сообщалось, что ее видели на трассе М7.

Уже 9 октября подростка нашли на трассе недалеко от Челябинска. На данный момент неизвестно, почему несовершеннолетняя оказалась в другом регионе.

До этого в Самарской области нашли 13-летнего школьника. Мальчик пропал 2 октября, к его поискам подключились более 70 человек. Оказалось, что ребенок находился в десяти километрах от дома, в селе Богатое. Его заметил машинист, по словам мужчины, школьник укутался в одеяло и сидел под деревом. Его накормили и обогрели и сообщили о находке родственникам.

Ранее экс-обладательница самых больших губ в стране Кристина Рэй пропала в Сочи.

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