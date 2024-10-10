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В «Украинской правде» рассказали, кто не дает чиновникам общаться с изданием

«Украинская правда»: советник Зеленского запретил чиновникам общаться с изданием

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Depositphotos

Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин запретил чиновникам и представителям силовых структур общаться с журналистами газеты «Украинская правда». Об этом сообщается на сайте издания.

«Литвин является тем человеком, который опускает по властной вертикали запрет для чиновников и силовиков общаться с «Украинской правдой», делиться с ней информацией или просто ходить на интервью», — говорится в заявлении.

Также, по информации журналистов, советник начал исключать «Украинскую правду» из списков приглашенных изданий на встречи с главой государства Владимиром Зеленским. При этом, если кто-то не выполняет соответствующие требования, он звонит этим людям «с криками».

10 октября мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал открытое обращение «Украинской правды», обвинившей офис президента в давлении на журналистов издания. Глава города заявил о недопустимости давления на СМИ со стороны властей, назвав «тревожным сигналом» ситуацию с «Украинской правдой». Он добавил, что подобные случаи негативно влияют на имидж всей страны.

Ранее на Украине захотели запретить чиновникам использовать мессенджер Telegram.

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