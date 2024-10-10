Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о снеге и посоветовали переобуть машины

Метеоролог Ильин: в столичном регионе ожидается снег – пора переобуть машины

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

В столичном регионе сохраняется неустойчивая погода, которая приведет к небольшому снегу на будущей неделе и заморозкам. Автомобилистам пора переобувать машины, отметил метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru.

Для межсезонья неустойчивая погода – это обычное явление, синоптические процессы в это время года скоротечны, отметил синоптик.

«Не исключено, что к осадкам в виде дождя будут подмешиваться и небольшие снежинки», — добавил он.

В ночь на понедельник ожидаются заморозки до -1 градуса, во вторник ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Днем в начале недели прогнозируется до +8 градусов, к концу недели может еще немного потеплеть. С учетом влияния холодной воздушной массы и антициклона местами также будет снег.

«Так как по области в ночное время появляется околонулевая температура, автомобилистам в таких условиях рекомендуется переобуваться с летней на зимнюю резину», — подчеркнул Ильин.

Первый снег с дождем в Москве выпал минувшей ночью. Осадки не успели сформировать устойчивый снежный покров на фоне положительной температуры воздуха.

Ранее были названы пять рисков для авто при поздней замене резины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами