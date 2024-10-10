Москвичей предупредили о снеге и посоветовали переобуть машины

В столичном регионе сохраняется неустойчивая погода, которая приведет к небольшому снегу на будущей неделе и заморозкам. Автомобилистам пора переобувать машины, отметил метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru.

Для межсезонья неустойчивая погода – это обычное явление, синоптические процессы в это время года скоротечны, отметил синоптик.

«Не исключено, что к осадкам в виде дождя будут подмешиваться и небольшие снежинки», — добавил он.

В ночь на понедельник ожидаются заморозки до -1 градуса, во вторник ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Днем в начале недели прогнозируется до +8 градусов, к концу недели может еще немного потеплеть. С учетом влияния холодной воздушной массы и антициклона местами также будет снег.

«Так как по области в ночное время появляется околонулевая температура, автомобилистам в таких условиях рекомендуется переобуваться с летней на зимнюю резину», — подчеркнул Ильин.

Первый снег с дождем в Москве выпал минувшей ночью. Осадки не успели сформировать устойчивый снежный покров на фоне положительной температуры воздуха.

Ранее были названы пять рисков для авто при поздней замене резины.