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Психолог перечислила признаки осенней депрессии

Психолог Яушева: повышение нагрузки на работе может привести к осенней депрессии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Упадок сил, плохое настроение и потеря интереса к привычным занятиям в осенний период являются признаками сезонного аффективного расстройства, рассказала «Газете.Ru» психолог Дарья Яушева. По ее словам, причинами такого состояния могут стать уменьшение светового дня, изменение биологических часов и повышение нагрузки.

«Количество солнечного света снижается, и это приводит к дефициту серотонина. Серотонин, напомню, отвечает за регуляцию настроения. Чем выше у нас в организме его уровень, тем лучше эмоциональный фон. Нехватка серотонина может привести к апатии, ощущение подавленности, грусти. Может даже потеряться интерес к жизни. И это всего лишь дефицит нейромедиатора! Кроме того, происходят изменения биологических часов человека. Это механизмы, отвечающие за сон и бодрствование, прежде всего. Нарушение привычного ритма может привести бессоннице, ощущению разбитости. Меняется жизнь — у многих повышается нагрузка: начинается школа, растут требования на работе. И это тоже является фактором депрессии или эмоционального выгорания», — сказала она.

По словам психолога, к признакам депрессивного состояния также можно отнести чувство безысходности, проблемы с концентрацией внимания и ухудшение памяти.

«Непреходящее ощущение усталости и нехватки энергии, даже после полноценного сна. Также относится потеря интереса к повседневной деятельности или к активности, которая ранее приносила радость. Появляется чувство безысходности, подавленности, печаль. Можно наблюдать нарушения сна: проблемы с засыпанием, частые пробуждения или, наоборот, чрезмерная потребность во сне. Некоторые испытывают сложности с концентрацией внимания, памятью и принятием решений. Наблюдается также поведенческий аспект: стремление к социальной изоляции, избегание общения с близкими и коллегами», — пояснила она.

10 октября отмечается всемирный день психического здоровья. Он появился в 1992 году и стал ежегодным праздником при поддержке ВОЗ и Всемирной Федерации психического здоровья.

Ранее психолог призвала позволить себе осенью больше есть и спать.

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