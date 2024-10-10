В российском регионе случайные прохожие спасли жильцов дома во время пожара

В Тюмени двое прохожих ночью заметили пожар в многоквартирном доме на улице Тульской, разбудили жильцов и помогли им выбраться на улицу. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня». Молодые люди забежали в задымленный подъезд и начали стучать в двери, чтобы предупредить находящихся в квартирах граждан.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, очаг возгорания был в одной из квартир. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, однако ликвидировать огонь удалось до их прибытия. Один человек получил отравление продуктами горения, он был госпитализирован.

В ведомстве также отметили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки кухонной плиты.

В начале октября в Саратовской области наградили школьниц, которые спасли пожилую маломобильную женщину из горящей квартиры.

Пожар произошел на первом этаже дома по Интернациональной улице. Весь подъезд оказался в дыму, в горевшей комнате находилась 82-летняя пенсионерка. Женщина нашла в себе силы выйти из горящей квартиры, но спуститься по лестнице уже не смогла. На помощь соседке бросились пять 10-летних подруг.

За спасение пенсионерки отважным девочкам вручили благодарственные письма от регионального МЧС.

Ранее в Татарстане спасли подростка из горящей квартиры.