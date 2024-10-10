Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе случайные прохожие спасли жильцов дома во время пожара

В Тюмени прохожие помогли жильцам дома на ул. Тульской выбраться из пожара

close
Shutterstock/Yurii Klymko

В Тюмени двое прохожих ночью заметили пожар в многоквартирном доме на улице Тульской, разбудили жильцов и помогли им выбраться на улицу. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня». Молодые люди забежали в задымленный подъезд и начали стучать в двери, чтобы предупредить находящихся в квартирах граждан.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, очаг возгорания был в одной из квартир. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, однако ликвидировать огонь удалось до их прибытия. Один человек получил отравление продуктами горения, он был госпитализирован.

В ведомстве также отметили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки кухонной плиты.

В начале октября в Саратовской области наградили школьниц, которые спасли пожилую маломобильную женщину из горящей квартиры.

Пожар произошел на первом этаже дома по Интернациональной улице. Весь подъезд оказался в дыму, в горевшей комнате находилась 82-летняя пенсионерка. Женщина нашла в себе силы выйти из горящей квартиры, но спуститься по лестнице уже не смогла. На помощь соседке бросились пять 10-летних подруг.

За спасение пенсионерки отважным девочкам вручили благодарственные письма от регионального МЧС.

Ранее в Татарстане спасли подростка из горящей квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами