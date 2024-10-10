В Госдуме призвали лечить квадроберов

В Госдуме назвали квадробинг инфекцией и призвали лечить приверженцев субкультуры. Такое мнение высказал калужский депутат ГД Геннадий Скляр, передают «Калужские новости».

По мнению депутата, к квадроберам необходимо подходить с медицинской точки зрения. Саму субкультуру он назвал культурной инфекцией. Нужно определить масштаб и опасность «вируса», а также выработать меры профилактики и лечения, заявил Скляр.

«Сейчас обсуждаются вопросы каких-либо законодательных норм по этой теме», — отметил депутат, передают «Калужские новости».

До этого известный дрессировщик диких кошек Эдгард Запашный высказался о квадроберах и заявил, что не станет дрессировать переодевшихся в хищников людей. По его мнению, во всем мире идет внедрение культуры отмены домашних животных, и теперь функции питомцев начинают выполнять люди.

Ранее российские родители возмутились рекламой секции квадробинга.