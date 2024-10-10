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Названы заказчики теракта в управлении МВД РФ по Смоленской области

Mash: теракт в ГУ МВД РФ по Смоленской области заказали украинские мошенники

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Телеграм-канал «Подслушано Смоленск»

Теракт в здании Главного управления министерства внутренних дел РФ по Смоленской области пытались организовать украинские мошенники. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, для этого злоумышленники связались с 30-летним Дмитрием Д. Они убедили его оформить несколько кредитов на общую сумму пять млн рублей и перевести деньги на «безопасный счет».

«Затем [мужчина] поехал на своем Citroen с СВУ (самодельным взрывным устройством — «Газета.Ru») в полицию, чтобы долги списали», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что в прошлом Дмитрий Д. работал в администрации сельского поселения Ведное. Также было время, когда он трудился в качестве электрика в компании «Тверьгорэлектро».

9 октября сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку теракта в здании ГУ МВД РФ по Смоленской области. Как рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, 30-летний житель Тверской области попытался пронести в помещение СВУ под видом папки с документами.

Полицейские взяли мужчину под стражу, однако при задержании двое стражей порядка получили контузии.

Впоследствии сотрудники специальных служб осмотрели автомобиль Citroen, на котором приехал гражданин. Внутри машины они обнаружили «что-то подозрительное» и решили взорвать потенциально опасный предмет прямо на капоте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на железнодорожном вокзале в Ярославле предотвратили теракт.

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