В Москве и Санкт-Петербурге ожидаются полярные сияния из-за магнитной бури

К сегодняшнему вечеру ожидается начало геомагнитной бури, которая может достичь пятого уровня. Из-за этого в Москве и Санкт-Петербурге возможны полярные сияния, рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT.

Бури делятся по силе на пять градаций. На сегодняшний день по пятибалльной шкале прогнозируется буря силой 5 баллов. В этом году такие бури уже были в мае, они начались впервые после 20-летнего перерыва.

«Как правило, удары со стороны Солнца, которые происходят, они параллельно вызывают бури и параллельно вызывают сияния», — отметил ученый.

По его словам, пик бури ожидается в 20:00—21:00 — это самое благоприятное время для полярного сияния в России и на всей европейской части. Очень высока вероятность (60-60%), что увидеть сияния смогут жители Москвы и Петербурга. Также они могут захватить Сочи, Алматы, но для этих районов вероятность снижается до 20-30%.

Ученые ранее предупредили о приближении «жесткой» геомагнитной бури на Земле.