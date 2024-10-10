На Алтае мужчина после ссоры с сожительницей совершил два поджога

В Горно-Алтайске 35-летний мужчина дважды за день совершил поджоги после ссоры с сожительницей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД России.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества, а также угрозе в совершении тяжкого преступления.

По информации правоохранителей, все началось с того, что мужчина несколько дней отсутствовал дома, а затем вернулся в состоянии алкогольного опьянения, что не понравилось его сожительнице. Началась ссора, переросшая в драку. В итоге мужчина стал бить в доме окна, а его партнерша, испугавшись, попыталась сбежать, но он ее не выпустил. Конфликт услышала сестра подозреваемого, которая в этот момент «висела на телефоне», и вызвала полицию. Подозреваемые успел сбежать до прибытия на место правоохранителей, пообещав сжечь сожительницу вместе с домом.

В тот же день злоумышленник попытался осуществить угрозу — у дома сгорели веранда, часть крыши и часть второго этажа, принадлежавшая соседям, остальное потушили пожарные. Потерпевшей в тот момент дома не было, она, опасаясь угроз, находилась у соседки.

Спустя несколько часов мужчина отправился в кафе, где ранее работал, чтобы получить зарплату, которую задерживали. Уралец решил, что ему не хотят платить, и из мести совершил еще один поджог. Сначала он попытался сделать это с помощью ацетона, а затем с помощью мешков с углем. Его действия пресекли сотрудники заведения. На место прибыла полиция, которая задержала подозреваемого.

Ранее под Калининградом мужчина поджег 16 тюков сена соседки из мести.