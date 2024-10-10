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Калининградка отдала сбережения колдунье-мошеннице, обещавшей почистить карму

Mash: калининградка связалась с колдуньей-мошенницей и лишилась сбережений

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Depositphotos

В Калининграде женщина лишилась сбережений, связавшись с колдуньей-мошенницей, которая обещала почистить карму. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По информации Telegram-канала, 37-летняя женщина, работающая продавцом, нашла колдунью на сайте объявлений. Она решила воспользоваться услугами незнакомки, чтобы почистить карму себе и членам семьи.

Колдунья настояла на нескольких сеансах и взяла за свои услуги 265 тысяч рублей — это были все сбережения россиянки. Однако после всех мероприятий клиентка не ощутила духовного очищения, а жизненные невзгоды ее не оставили.

Калининградка вернулась на сайт, где нашла колдунью, но обнаружила, что объявление пропало. Тогда россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью к правоохранительным органам.

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