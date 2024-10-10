Россиянка сделала 47 переводов мошенникам на 16 млн рублей, испугавшись уголовного дела

Жительница Владикавказа отправила аферистам более 16 миллионов рублей, поверив в утечку персональных данных. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина 20 лет работала в крупном холдинге. В какой-то момент ей позвонил якобы глава организации и рассказал, что с ней свяжутся «сотрудники силовой структуры» из-за утечки персональных данных.

Позже ей позвонил другой аферист и заявил, что с ее счета деньги пытается вывести мужчина, который ранее уже спонсировал террористов. Он может отправить деньги россиянки на нужды экстремистов и в таком случае женщину могут обвинить в пособничестве терроризму.

Чтобы избежать уголовного дела, ее попросили отправить средства на счет, который ей дали. В результате женщина 47 раз переводила деньги на нужные реквизиты. Всего мошенники получили более 16 миллионов рублей.

«Осознание, что попалась на уловки мошенников, 56-летней потерпевшей пришло лишь тогда, когда мошенники потребовали у нее декларацию о доходах», – поделились в ведомстве.

В МВД напомнили, что, представляясь сотрудниками банка или ФСБ, аферисты пытаются войти в доверие, поэтому стоит проявлять бдительность.

Ранее мошенники пригрозили иркутянину судом и похитили у него 8,5 млн рублей.