Новость о чипировании квадробера в подмосковной клинике оказалась фейком

Информация о подростке-квадробере, которую мать привела в одну из ветклиник подмосковного Серпухова, так и не нашла подтверждений. Об этом сообщает издание «Регнум» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, правоохранители два дня опрашивали сотрудников ветклиник в городе и искали свидетелей случившегося, но так и не нашли их.

«Пока никаких доказательств того, что это действительно произошло, обнаружить не удалось», — отметил собеседник СМИ, добавив, что историей заинтересовались в аппарате детского омбудсмена области, а также в Комиссии по делам несовершеннолетних города.

Источник подчеркнул, что новость начал распространять информационный портал, который опубликовал только слова «свидетелей» на условиях анонимности, которые не уточняли название учреждения.

До этого в минсельхозе Подмосковья также опровергли информацию о чипировании девочки-квадробера.

Ранее о квадробинге высказалась Мария Захарова.