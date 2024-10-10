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Новость о чипировании квадробера в подмосковной клинике оказалась фейком

«Регнум»: новость о чипировании квадробера в клинике Серпухова оказалась фейком

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Максим Богодвид/РИА Новости

Информация о подростке-квадробере, которую мать привела в одну из ветклиник подмосковного Серпухова, так и не нашла подтверждений. Об этом сообщает издание «Регнум» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, правоохранители два дня опрашивали сотрудников ветклиник в городе и искали свидетелей случившегося, но так и не нашли их.

«Пока никаких доказательств того, что это действительно произошло, обнаружить не удалось», — отметил собеседник СМИ, добавив, что историей заинтересовались в аппарате детского омбудсмена области, а также в Комиссии по делам несовершеннолетних города.

Источник подчеркнул, что новость начал распространять информационный портал, который опубликовал только слова «свидетелей» на условиях анонимности, которые не уточняли название учреждения.

До этого в минсельхозе Подмосковья также опровергли информацию о чипировании девочки-квадробера.

Ранее о квадробинге высказалась Мария Захарова.

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