Психолог развеял миф о влиянии погоды на появление осенней хандры

Осенняя хандра возникает по двум причинам: биохимической и психологической. Первая имеет естественное происхождение и требует усилий, а вторая, более частая, полностью зависит от людей, их отношения к меняющейся погоде и неверных убеждений, рассказал психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

Что касается биохимических причин, то человек почти не может на это повлиять. Нужно идти к специалисту, а также следовать рекомендациям Минздрава относительно витаминных комплексов и физической активности.

«Есть и психологическая причина этого состояния — это наши так называемые когниции, то есть привычные убеждения, которые мы не подвергаем сомнению. Например: «То, что ушло лето, — это плохо», — объяснил Хорс.

Такие убеждения вызывают негативные эмоции просто по факту смены времени года. В целом организм не может избежать влияния осени, в том числе сокращения светового дня, частых осадков и так далее. Однако даже с учетом этих условий осенняя хандра возникает далеко не у всех.

В то же время искусственно завышать настроение нельзя — это и приводит к биохимической апатии. Психолог посоветовал дать себе право на негативные эмоции и разрешить не быть все время эффективным и энергичным. Важно не считать осень однозначно чем-то плохим — так человек будет реже расстраиваться и начнет искать возможность больше о себе позаботиться.

Обычный для осени упадок сил Хорс порекомендовал не воспринимать как трагедию и принимать изменчивую природу — это все позволит исключить появление осенней хандры.

Каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) поделился, что ощущает хандру с наступлением осени. Еще 29% признались, что будут чувствовать ее с приходом холодов. Не замечают признаков хандры осенью 45% россиян.

Россиянам ранее дали советы, как победить осеннюю хандру.