На Аляске выбрали самого толстого медведя

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В штате Аляска, США, выбрали самого толстого медведя, пишет UPI. Второй год подряд пальма первенства досталась победителю по кличке Грейзер.

Национальный парк и заповедник Катмай на Аляске объявил о победе медведя по кличке Грейзер, который стал победителем Недели толстого медведя. Сообщается, что он вновь продемонстрировал свои «превосходные способности», опередив других участников, включая своего давнего соперника Чанка.

Ежегодный конкурс, результаты которого определяются голосованием общественности, служит символом успешного выживания бурых медведей в Катмае. Организаторы объявили, что этот праздник подчеркивает стойкость, адаптивность и силу этих животных.

В парке также высоко оценили всех участников турнира, отметив их выдающиеся достижения в наборе веса.

«Поздравляем всех толстых медведей в Катмае и выражаем благодарность лососю. Без здорового лосося не было бы здоровых, толстых медведей», — говорится в заявлении.

Ранее в дом пары залез медведь во время просмотра фильма ужасов.