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Собаководам объяснили, почему нельзя очеловечивать питомца

Кинолог Голубев: чрезмерная забота вредит собаке

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Depositphotos

Зачастую владельцы собак воспринимают их как полноценных членов семьи, проявляя чрезмерную заботу, покупая коляски для передвижения, одежду, различные гаджеты и т.д. При этом они даже не подозревают, что вредят питомцу, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, хозяева могут навредить психике животного, если, к примеру, будут постоянно носить его на руках и защищать от больших «злых» собак. Любимец может стать тревожным, боязливым и агрессивным.

«Чем больше вы относитесь к собаке не как к животному, наделяя ее человеческими качествами, тем более зависимым от вас становится питомец. Это может привести к возникновению проблемного поведения или даже к болезням», — предупредил Голубев.

Он добавил, что хозяин должен просто уделять внимание воспитанию и социализации животного, дав при этом возможность питомцу самостоятельно гулять и изучать мир.

До этого Голубев говорил, что ношение собаки в слинге (приспособление для переноски ребенка) может привести к проблемам опорно-двигательного аппарата у животного.

Если планируется длительное путешествие или поездка, он посоветовал выбирать твердый бокс, в котором собаке будет максимально удобно. Питомец должен свободно лежать и вставать в переноске, указал эксперт.

Ранее кинолог объяснил, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.

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