Мать смогла определить болезнь сына по запаху

Жительница Англии рассказала, что смогла определить болезнь своего сына по запаху, пишет LADBible.

41-летняя Виктория Хэйр уверяет, что смогла распознать болезнь своего 15-летнего сына Гарри по запаху, что, по ее мнению, помогло спасти ему жизнь. Она утверждает, что обладает уникальным обонянием и может чувствовать запах кетонов — кислот, вырабатываемых организмом при расщеплении жира.

Когда в прошлом году Гарри стал источать аромат, схожий с ацетоном или жидкостью для снятия лака, Виктория забеспокоилась. Хэйр уверяет, что запах кетонов может свидетельствовать о диабете, а также о диабетическом кетоацидозе и печеночной недостаточности.

«Я чувствовала запах ацетона, исходивший от него, он был похож на запах жидкости для снятия лака», — вспоминает Виктория.

Женщина пришла с сыном в больницу, где ей сказали, что не видят проблем у подростка. Несмотря на это, Виктория не оставила попыток разобраться с ситуацией. Она самостоятельно измерила уровень сахара в крови Гарри и приняла решение отвезти его в другую больницу.

В той клинике врачи подтвердили ее опасения: Гарри находился на грани диабетического кетоацидоза. После этого медики приступили к лечению пациента, сообщив женщине, что она вовремя передала сына в руки специалистов.

Ранее врачи поставили поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим.