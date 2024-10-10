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Двухлетний россиянин опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

В Иркутской области двухлетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Иркутской области полиция расследует обстоятельства несчастного случая, связанного с несовершеннолетним: двухлетний ребенок вылил на себя кастрюлю с крутым кипятком. Спасти мальчика не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в Тайшете. По данным правоохранителей, все произошло, когда мать мальчика готовила еду. Другие обстоятельства случившегося не уточняются.

Полицейские призвали родителей внимательнее следить за маленькими детьми и напомнили, что наибольшую опасность для дошкольников составляют включенные электроприборы, емкости с горячими жидкостями, медицинские препараты или химические вещества, а также открытые окна.

До этого в Рощино Ленинградской области семимесячная девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 25% тела. Как рассказала мать ребенка, девочка, сидя в стульчике, опрокинула на себя электрический чайник с кипятком.

Ранее жительница Липецкой области решила принять душ и получила ожог 51% тела.

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