Двухлетний россиянин опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

В Иркутской области полиция расследует обстоятельства несчастного случая, связанного с несовершеннолетним: двухлетний ребенок вылил на себя кастрюлю с крутым кипятком. Спасти мальчика не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в Тайшете. По данным правоохранителей, все произошло, когда мать мальчика готовила еду. Другие обстоятельства случившегося не уточняются.

Полицейские призвали родителей внимательнее следить за маленькими детьми и напомнили, что наибольшую опасность для дошкольников составляют включенные электроприборы, емкости с горячими жидкостями, медицинские препараты или химические вещества, а также открытые окна.

До этого в Рощино Ленинградской области семимесячная девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 25% тела. Как рассказала мать ребенка, девочка, сидя в стульчике, опрокинула на себя электрический чайник с кипятком.

Ранее жительница Липецкой области решила принять душ и получила ожог 51% тела.