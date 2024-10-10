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Россиянам рассказали, можно ли верить маркировке «эко» на товарах

Агроном Мажоров: не все товары с маркировкой «эко» являются таковыми

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Александр Кряжев/РИА Новости

Не вся продукция с маркировкой «эко» является такой на самом деле. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал агроном Артем Мажоров.

Он уточнил, что контроль производителей в этом направлении регламентирует 367-й федеральный закон «Об органической продукции». При этом, по его словам, не вся продукция в России сейчас проходит сертификацию. В данный закон планируют внести поправку, которая обяжет маркировать продукцию как «эко» только после того, как предприятие и конкретный продукт пройдут органическую сертификацию, подчеркнул эксперт.

«Для этого сейчас создается девять центров Роскачества, которые должны обеспечивать взаимосвязь между всеми регионами России. Они будут помогать стандартизировать протоколы, проводить исследования в аккредитованных лабораториях. То есть до этого можно было исследовать или не исследовать, но при этом писать «эко». Как только эта поправка вступит в силу, контроль ужесточится и тот продукт, на котором будет написано «био», «эко» или значок «Федеральный органик», будет действительно соответствовать написанному», — сказал Мажоров.

Опрос пользователей Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что для 67% покупателей важно, чтобы товар был экологичным — об этом говорят результаты опроса пользователей Мегамаркета. Особенно часто на натуральность состава смотрят, когда покупают продукты и бытовую химию.

Ранее россиянам раскрыли правду о «натуральных» и «эко» бытовых химикатах.

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