Врач раскрыла, помогает ли спорт бороться со стрессом

Спорт, безусловно, помогает улучшить состояние психики, но не является универсальным решением для каждого человека. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Для одних людей физическая активность — путь к душевному равновесию, для других — не столь важный аспект. Кто-то находит баланс в хобби: коллекционировании, ремонте техники или изучении искусства. Важно найти то, что приносит внутреннюю гармонию и уверенность», — сказала специалист.

Выбрав занятие по душе, она посоветовала поставить перед собой конкретные цели и сроки, чтобы не было поводов отложить хобби в долгий ящик. Начинать при этом можно с малого, отметила психотерапевт.

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», каждый четвертый россиянин (26%) ощущает хандру с наступлением осени. Еще 29% опрошенных признались, что будут чувствовать ее с приходом холодов. При этом 45% респондентов не замечают у себя признаков недомогания с наступлением осеннего сезона.

Самым частым симптомом (47%) осенней хандры опрошенные называют легкое снижение энергии и мотивации. 32%, напротив, признаются, что осень сильно на них влияет: появляется сонливость, апатия и работается с трудом. У 10% респондентов заметно снижается концентрация и становится трудно сосредоточиться на задачах.

Ранее врач объяснила, как чрезмерная интеллектуальная нагрузка влияет на здоровье.