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Врач объяснила, как организм реагирует на стресс

Врач Крашкина: при стрессе мозг может получать меньше кислорода

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Как правило, реакция организма на стресс проявляется в виде сжатия мышц. К примеру, в стрессовой ситуации может уменьшиться объем грудной клетки, что приведет к тому, что мозг получит меньше кислорода. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

По ее словам, у каждого человека есть свои «уязвимые места», которые остро реагируют на стресс.

«Когда мы нервничаем, переживаем или беспокоимся, это отражается на теле: учащается сердцебиение, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли. Поэтому сохранение психического равновесия — залог физического здоровья», — подчеркнула специалист.

До этого Крашкина предупреждала, что чрезмерная интеллектуальная нагрузка — стресс для всего организма, который влечет за собой неприятные последствия.

Психическое перенапряжение, по ее словам, может проявляться через головные боли, спазмы в шее и плечах, а также хроническую усталость. Когда мозг перегружен, увеличивается выработка кортизола — гормона стресса, что приводит к повышению артериального давления и уровня сахара в крови.

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