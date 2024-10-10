Суд арестовал многомиллионное имущество сотрудника Военно-строительной компании

Столичный суд арестовал имущество на сумму более 29 миллионов рублей бывшего руководителя департамента строительства «Военно-строительной компании» Сергея Горского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК России.

Отмечается, что следователи расследуют дело против Горского, руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по ЗВО Дмитрия Сюртукова.

Фигуранты обвиняются по статьям о получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного заказа. Все трое арестованы.

По версии следствия, 17 мая 2021 года между министерством обороны России и «Военно-строительной компанией» был заключен госконтракт на улучшение проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении контракта было привлечено общество с ограниченной ответственностью.

Согласно информации Следственного комитета РФ, в период с августа 2021 по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по зафиксированным нарушениям при проведении строительных работ, а также общее покровительство, что повлекло неоправданную выдачу крупной суммы строительной организации.

Ранее начальника УФНС по ЯНАО задержали за получение взятки в виде машины за 10 млн рублей.