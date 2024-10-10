Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области слабослышащая девочка впала в кому после замечания учителя

В Нижегородской области девочка впала в кому после конфликта с учительницей

close
Freepik

Ребенок из Нижегородской области попал в больницу после конфликта в школе. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Тонкинском округе. Слабослышащая девочка не поняла, что сказала учительница, поэтому, по словам родителей, педагог стала кричать.

«Ты что глухая?» – спросила женщина.

После конфликта ученица почувствовала себя плохо, она попала в больницу с низким уровнем сахара в крови, девочка находится в коме.

Как рассказали родители других учеников, педагог не в первый раз кричит на них. В качестве доказательства они продемонстрировали соответствующие аудиозаписи.

В администрации подтвердили факт произошедшего. Там добавили, что женщину не предупредили о проблемах девочки, и назвали тон женщины «строгим». В школе решили уволить работницу.

Тем временем, по данным минздрава региона, пациентке оказывают всю необходимую помощь, ее состояние оценивают как стабильное.

Родители ребенка планируют обратиться в прокуратуру. По словам учительницы, она готова к судебным разбирательствам.

Ранее китайский школьник попал в реанимацию после наказания от учителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами