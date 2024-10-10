В Нижегородской области слабослышащая девочка впала в кому после замечания учителя

Ребенок из Нижегородской области попал в больницу после конфликта в школе. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Тонкинском округе. Слабослышащая девочка не поняла, что сказала учительница, поэтому, по словам родителей, педагог стала кричать.

«Ты что глухая?» – спросила женщина.

После конфликта ученица почувствовала себя плохо, она попала в больницу с низким уровнем сахара в крови, девочка находится в коме.

Как рассказали родители других учеников, педагог не в первый раз кричит на них. В качестве доказательства они продемонстрировали соответствующие аудиозаписи.

В администрации подтвердили факт произошедшего. Там добавили, что женщину не предупредили о проблемах девочки, и назвали тон женщины «строгим». В школе решили уволить работницу.

Тем временем, по данным минздрава региона, пациентке оказывают всю необходимую помощь, ее состояние оценивают как стабильное.

Родители ребенка планируют обратиться в прокуратуру. По словам учительницы, она готова к судебным разбирательствам.

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