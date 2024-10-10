Самолет потерпел крушение в Калмыкии

В Калмыкии разбился самолет Як-130 во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что члены экипажа успели покинуть судно и сейчас находятся в госпитале. Создана государственная комиссия которая разберется в причинах аварии. Причиной крушения, предварительно, стал отказ авиационной техники.

Изначально Telegram-канал «Волгоград №1» сообщал, что воздушное судно потерпело крушение в Волгоградской области, но позже стало известно, что происшествие произошло в Калмыкии.

25 сентября в Тамбовской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку. Росавиация занялась этим инцидентом.

До этого около населенного пункта Верхозерное Алтайского края крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередачи.

Ранее в Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту.