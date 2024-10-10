На Кубани начала работать ТЭС «Ударная»

Госкорпорация «Ростех» в лице ООО «ВО «Технопромэкспорт» при финансовой поддержке Сбера завершила строительства ТЭС «Ударная» на Кубани, сообщает пресс-служба Сбера.

Станция мощностью 560 МВт обеспечит электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия Краснодарского края. В «Ростехе» отметили, что ввод ТЭС в эксплуатацию позволит повысить надежность энергосистемы региона.

Станция построена с максимально широким использованием российских технологий. Так, на ТЭС «Ударная» впервые в России установлена отечественная серийная турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»).