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На Кубани начала работать ТЭС «Ударная»

При финансовой поддержке Сбере на Кубани открылась ТЭС «Ударная»

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Телеграм-канал «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» в лице ООО «ВО «Технопромэкспорт» при финансовой поддержке Сбера завершила строительства ТЭС «Ударная» на Кубани, сообщает пресс-служба Сбера.

Станция мощностью 560 МВт обеспечит электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия Краснодарского края. В «Ростехе» отметили, что ввод ТЭС в эксплуатацию позволит повысить надежность энергосистемы региона.

Станция построена с максимально широким использованием российских технологий. Так, на ТЭС «Ударная» впервые в России установлена отечественная серийная турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»).

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