В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Милтон», обрушившегося на США. Кадры публикует агентство Associated Press (AP).

Жители штата Флорида сняли на видео затопленные улицы и разрушенные здания. Также в кадр попали мощные ливни и ветер с порывами 160 километров в час.

По информации агентства, сильнее всего пострадал домашний стадион бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рейс». Ветер сорвал со здания крышу, оставив один каркас. Также ураган разрушил как минимум 125 домов, многие из которых были передвижными домами в поселениях для пожилых людей.

До этого стало известно, что около трех миллионов жителей штата Флорида, расположенного на юго-востоке США, остались без света из-за обрушившегося на побережье урагана «Милтон».

«Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября. Он вошел в штат в районе обособленной местности Сиеста-Ки, расположенной в округе Сарасота.

Ранее обрушившийся на Флориду ураган «Милтон» ослаб до первой категории.