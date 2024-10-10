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В Госдуме считают, что брачный договор противоречит традиционным ценностям

Депутат ГД Буцкая: брачный договор противоречит традиционным ценностям

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Depositphotos

Брачные договоры, определяющие имущественные права будущих супругов и их обязанности, противоречат «нашим традиционным российским ценностям». Такое мнение в интервью Дума ТВ высказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что при заключении брака люди не должны думать о разводе.

«Суть брачного договора заключается в том, что «сейчас мы женимся, у нас планы, а вот когда будем разводиться, то будем делить так и так». Скорее мы должны подумать о законе про семейный бизнес — именно там и заложены те вопросы, которые пытаются решить с помощью брачного договора», — сказала парламентарий.

В начале октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан. По его мнению, собранные средства можно направить на поддержку сирот и детских домов.

Комментируя предложение Гурулева, Буцкая напомнила, что в стране стараются обеспечить поддержку семей и решить проблемы репродуктивного здоровья граждан, а не обложить их дополнительными налогами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете идеологии чайлдфри в России.

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