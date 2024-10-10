Психолог рассказала, сколько времени школьники должны проводить на кружках

Младшим школьникам рекомендуется проводить на кружках не более четырех часов в неделю, старшим — не более шести. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, оптимальное количество дополнительных занятий будет зависеть от возраста ребенка, нагрузки в школе, его предпочтений и количества свободного времени. Психолог уточнила, что детям нужно оставлять час-полтора в день на безделье и два-три — на прогулки и встречи с друзьями.

Эксперт отметила, что школьникам стоит давать самим выбрать дополнительный кружок и не заставлять их заниматься нелюбимым делом.

«Ребенок возненавидит кружок и будет обижаться на родителей. Или, возможно, подавлять это чувство и в итоге ретрофлексировать — злиться на самого себя. К примеру, ребенка заставляли ходить в музыкальную школу на пианино, а он это делал через силу. Во взрослом возрасте, когда его попросят сыграть, человек отказывается, хотя научился всему великолепно. То есть не использует приобретенный навык, потому что обида и боль дают серьезную травму и появляется ненависть к занятию», — заключила Наумова.

Исследование Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины (56%) школьников посещают дополнительное образование в частной организации, в государственной — 42%. Популярными кружками и секциями россияне назвали танец и хореографию (22%), изобразительное творчество (22%), игровой и командный спорт (19%), индивидуальный спорт (18%), единоборства (17%), информатика и программирование (13%).

Ранее сообщалось, что в России образовательных кружков в три раза больше, чем развлечений для детей.