Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, сколько времени школьники должны проводить на кружках

Психолог Наумова: школьники могут проводить на кружках шесть часов в неделю

close
Depositphotos

Младшим школьникам рекомендуется проводить на кружках не более четырех часов в неделю, старшим — не более шести. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, оптимальное количество дополнительных занятий будет зависеть от возраста ребенка, нагрузки в школе, его предпочтений и количества свободного времени. Психолог уточнила, что детям нужно оставлять час-полтора в день на безделье и два-три — на прогулки и встречи с друзьями.

Эксперт отметила, что школьникам стоит давать самим выбрать дополнительный кружок и не заставлять их заниматься нелюбимым делом.

«Ребенок возненавидит кружок и будет обижаться на родителей. Или, возможно, подавлять это чувство и в итоге ретрофлексировать — злиться на самого себя. К примеру, ребенка заставляли ходить в музыкальную школу на пианино, а он это делал через силу. Во взрослом возрасте, когда его попросят сыграть, человек отказывается, хотя научился всему великолепно. То есть не использует приобретенный навык, потому что обида и боль дают серьезную травму и появляется ненависть к занятию», — заключила Наумова.

Исследование Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины (56%) школьников посещают дополнительное образование в частной организации, в государственной — 42%. Популярными кружками и секциями россияне назвали танец и хореографию (22%), изобразительное творчество (22%), игровой и командный спорт (19%), индивидуальный спорт (18%), единоборства (17%), информатика и программирование (13%).

Ранее сообщалось, что в России образовательных кружков в три раза больше, чем развлечений для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами