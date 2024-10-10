Россиянин пытался спасти любовь, шантажируя партнершу рассылкой ее откровенных фото

Сахалинец пытался спасти отношения с бывшей девушкой, угрожая сделать ее откровенные фото достоянием общественности, и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Astv.ru в Telegram-канале.

По информации СМИ, житель Корсакова после расставания с партнершей искал способы ее вернуть и не придумал ничего лучше, чем устрашить девушку тем, что отправит знакомым ее приватные фото. Когда девушка отказалась восстановить отношения, ее бывший сожитель сдержал слово. Узнав об этом, потерпевшая обратилась в суд с иском о нарушении неприкосновенности частной жизни, а также незаконном изготовлении и распространении порнографии.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также сахалинец выплатил бывшей девушке компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Судья, учитывая эти обстоятельства, а также наличие малолетнего ребенка на иждивении обвиняемого, приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Ранее мужчина опубликовал приватные видео экс-подруги, заразившей его венерическим заболеванием.